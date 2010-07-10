Волощук вирушає у свою десяту подорож автостопом

Чернігівський журналіст і письменник Олександр ВОЛОЩУК здійснить свою десяту подорож автостопом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-конференції у Чернігові.

За словами О.ВОЛОЩУКА, його десята ювілейна подорож розпочнеться 12 липня 2010 року з України і має завершитися 20 січня 2011 року. Маршрут мандрівки пролягатиме через територію 10 країн: України, Росії, Азербайджану, Ірану, Туреччини, Іраку, Сирії, Йорданії, Лівану та Грузії.

Мандрівник пояснив, що такий маршрут вибрав невипадково.

"Після першої подорожі Північним Кавказом 2005 року і другого відвідання Дагестану, Чечні та Інгушетії у січні 2007 року у мене в цих регіонах залишилось багато друзів. І з’явилося бажання не просто у черговий раз відвідати їх і знову відчути кавказьку гостинність, а провести глибинне дослідження культури, звичаїв і народних традицій корінних жителів Інгушетії, Чечні і Дагестану", - сказав він.

На Кавказі О.ВОЛОЩУК має намір провести половину своєї подорожі. Зокрема, місяць житиме в одому з гірських аулів Центрального Дагестану.

Мандрівник планує, що його шлях з України на Кавказ проляже через Краснодарський край, де живе багато українців. Кубанська частина подорожі буде присвячена дослідженню життя українців за кордоном.

В Адигеї (Майкоп) та Карачаєво-Черкесії раніше О.ВОЛОЩУК не бував, тож відвідає їх уперше.

У Кабардино-Балкарії він має намір здійснити сходження на найвищу гору Російської Федерації – Ельбрус (висота - 5642 м).

Після Азербайджану О.ВОЛОЩУК подорожуватиме територією так званого Курдистану (Східна Туреччина та Північний Ірак).

Журналіст подорожуватиме автостопом. На його переконання, така мандрівка є абсолютно безпечною, оскільки людям в цих країнах більше притаманна гостинність, аніж агресія. Також журналіст постійно підтримуватиме зв’язок з Чернігівською обласною організацією спілки журналістів. За результатами подорожі він планує написати нову книгу.

Довідка УНІАН. О.ВОЛОЩУК народився 1972 р. у м. Зеленодольську Дніпропетровської області. З 1976 р. живе у Чернігові. З 2002 року займається подорожами автостопом, поєднуючи їх з журналістською діяльністю.

Під час кожної подорожі у 2006-2009 роках займався вивченням життя українців за кордоном, а також досліджував тему масових репресій в СРСР у 1930-1950-х роках.

За результатами свої мандрівок О.ВОЛОЩУК видав дві книги: "Автостопом на край світу" (2008) та "Північна Одісея" (2009). Цього року буде видано третю книгу "Назустріч сонцю". Вже написана та готується до друку четверта книжка мандрівника під назвою "44 дні".