У Києві стартує "Країна мрій"
Розваги на будь-який смак
Сьогодні, 10 липня, на Співочому полі відкривається сьомий етнічний фестиваль "Країна мрій". Протягом двох днів тут можна буде подивитися мультфільми від Сашка Лірника, послухати кобзарський слем, постежити за марафоном кулешів від українських письменників і продегустувати їхні страви. На музичній сцені виступлять гості з Польщі, Білорусі, Латвії, з літературної сцени звучатиме проза та поезія етнічних колективів України. Невід`ємною частиною "Країни мрій" є традиційний книжковий ярмарок і алея майстрів.
Окрім традиційних українських ремесел, на майданчику українсько-японського центру відвідувачі зможуть навчитися японським танцям Бонодорі, каліграфії і квілінгу (скручуванню паперу) з японськими мотивами, а також фурошикі – японському стилю упаковки речей. На поляні "Ярило" відбудеться демонстрація японських бойових мистецтв "кендо" (мистецтво фехтування на бамбукових мечах) і "іайдо" (мистецтво миттєвого оголення меча і атаки).
Фестивальні майданчики працюють з 10:00 до 22:00. Алея майстрів відкривається о 10:00, книжковий ярмарок працюватиме з 11:00 до 19:00, велика літературна сцена – з 14:00 до 19:00, виступи на денних музичних сценах пройдуть з 13:00 до 18:00, на вечірній – з 18:00 до 22:00.
Вартість вхідного квитка на один день – 30 гривень, на два дні – 50 гривень. Партер: на один день – 100 гривень, на два дні – 150 гривень. Вхід для дітей до 12 років і пенсіонерів – безкоштовний.