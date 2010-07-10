Солістка Metropolitain Opera Джойс Гаєр: Усе починається з кохання (фото)

Дянми у великому холі Національної музичної академії імені П. Чайковського в Києві відбувся концерт видатної американської зірки оперного мистецтва Джойс Гаєр під назвою "Історії про кохання".

Це був її перший і поки що єдиний концерт в Україні.

Співачка запропонувала українським шанувальникам оперного мистецтва унікальну збірку романтичних пісень: "Венеціанська регата" Джоакіно Россіні, Композиції на музику Фелікса Мендельсон-Бтретольді, Густава Феррарі, Вольфганга Амадея Моцарта (Арія Графині з опери "Весілля Фігаро"), Джакомо Пуччіні (арія Луаретти з опери "Джанні Скіккі").

Особливо проникливою виявилася американська оперна композиція на музику Алана Смітта "Віньєтки: Листи Джорджа до Евеліни" з особистих документів нареченої Другої світової війни". Це тексти справжніх листів до нареченої американського офіцера, який воював у Європі у 1945 році і загинув на фронті. У композицію входить також телеграма Уряду Сполучених Штатів до Евеліни з повідомленням про загибель Джорджа.

Концертна програма співачки відбувалася у формі театралізованого дійства сценаристом якого була сама Джойс Гаєр. Акомпанувала співачці її постійний партнер – піаністка Фонда Кляйн, яка довгі роки викладає оперний спів у Вашінгтонському Університеті і є почесним директором оперного театру в Сіетлі.

Ведучою концерту була українська дезайнерка одягу Голда Виноградська, яка запропонувала глядачам показ мод у перервах між виступами американсько оперної діви.

Варто зазначити, що Джойс Гаєр – одна з ведучих сопрано Америки. Вона співала протягом 16 сезонів у Metropolitain Opera у Нью-Йорку більш ніж у 190 виставах. Вона також брала участь у виставах Вашінгтонської національної Опери, Опері Далласу, Нью-Йорк Сіті Опера, Опера де Ліон, Театр Массімо Белліні-ді-Катанія, Опера Гранд-Рапідс, Лірік Опера Казанс-Сіті, Опера Нового Орлеану, та інших театрах, де виконувала партії Констанци, Паміни, Маргарити, Мімі, Донни Анни, Церліни, Евридіки, Джильди, та всіх чотирьох героїнь "Казок Гофмана" Р. Штрауса.

Джойс Гаєр є доцентом вокалу Вашінгтонського Університету Музики, вона очолювала приватну вокальну школу в 2001 році, проводить майстер-класи з оперного співу в Айдахо, Міссурі, Флориді та Луїзіані.

Як зазначили організатори концерту, вони вже мають попередню домовленість з пані Гаєр про проведення нею раз на рік майстер-класів для обдарованих українських дітей переможців музичного конкурсу "Зорецвіт".

В інтерв`ю журналістам співачка сказала що, їй дуже сподобалася наша нова і водночас стара країна, гостинність і творчість українських людей.

Ольга Фіщук

ФотоУНІАН