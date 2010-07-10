Конкурсну програму ОМКФ відкриє Депардьє з фільмом «Мамонт»

Конкурсну програму Одеського міжнародного кінофестивалю відкриє Жерар Депардьє з фільмом «Мамонт». Французький актор і винар, що зіграв головну роль у цій картині, приїде до Одеси на прем`єрний показ «Мамонта».

Про це на прес-конференції повідомила президент ОМКФ Вікторія Тігипко.

«Цей фільм був відібраний на Берлінському кінофестивалі», – каже пані Вікторія. За її словами, в програму ОМКФ, який пройде з 16 по 24 липня, включені переважно ті картини, які навряд чи потраплять у широкий прокат. А учасники конкурсної програми підбиралися на престижних світових фестивалях – «Кінотаврі», Каннському, Берлінському, Венеціанському кінофорумах.

Усього селективна комісія вибрала 16 картин-конкурсантів. Володаря головного призу визначить міжнародне журі на чолі з голландським класиком арт-хауса Йосом Стеллінгом. До складу суддівської команди також увійдуть французький актор Грегуар Колін, відомий кінокритик і голова Союзу кінематографістів України Сергій Тримбач, арт-директор фестивалю «goEAST» Світлана Сікора і російський кінопродюсер Сергій Чліянц.