Презентовано проект Центру зустрічей студентської молоді України і Польщі

На Прикарпатті презентовано Центр зустрічей студентської молоді України і Польщі.

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській обласній раді, центр збудують у селі Микуличин Яремчанської міськради.

У презентація цього проекту у місті Яремче взяли участь представники Канцелярії Президента Республіки Польщі та польського Сейму, науковці двох країн, голова обласної ради Ігор ОЛІЙНИК.

Будівництво міжнародного центру зустрічей є спільним проектом Варшавського та Прикарпатського університетів. За основу взято гуцульську концепцію, яка вписується в навколишній ландшафт, вміло поєднані традиції гуцульської архітектури і сучасних тенденцій будівництва.

За словами проректора з міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігоря ЦЕПЕНДИ, проект отримав «патронат двох президентів ще у 2008 році». «Центр буде повністю створений для молоді, - зауважив І.ЦЕПЕНДА. – тут передбачено великий конференц-зал, приміщення для секційних занять та номери для проживання».

Довідка УНІАН. Створення Польсько-українського центру зустрічей академічної молоді ініціювали Варшавський та Прикарпатський національний університет в Івано-Франківську, які презентували цю ідею Президентам Польщі та України в липні 2007 року.

Конкурс на визначення кращого проекту був оголошений навесні 2009 року.

У грудні минулого року конкурсна комісія вибрала 3 найкращі із 18 поданих праць, а в травні цього року був визначений остаточний переможець.