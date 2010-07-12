Скандальна арт-група "Війна" запустила тарганів у Таганський суд

Арт-група "Війна", відома своїми скандальними акціями, запустила тарганів у будівлю Таганського суду, де 12 липня повинен ооголосити вирок у справі про виставку "Заборонене мистецтво – 2006". Про це в своєму мікроблозі на Twitter повідомляє відомий художник Артем Лоскутов, організатор "монстрацій".

Ось повідомлення Лоскутова: "Петя розкидав пачку тарганів у коридорі", "3500 тарганів. Тараканячий суд. Група Війна", "Таргани всюди. Війну майже всю вивели. На сходах тараканяче пекло", "Зняв з себе декілька тарганів", "Тітонька-двірник пішла збирати живність".

За повідомленням з іншого "Твіттера", тарганів було не 3500, а тільки 3000, зате вони були Мамадагаскарськими. Як мінімум двоє активістів – Петро Верзілов і Анастасія Рибаченко – затримані і доставлені в ОВД.

Художники-екстремали з "Війни" вже влаштовували акції в будівлі Таганського суду: у травні на засідання у справі і Андрія Єрофеєва принесли гітари, барабан, портативні гітарні підсилювачі. У суді був влаштований концерт: учасники "Війни" заспівали пісню провокативного змісту. При цьому нікого з них затримано не було.

Також у 2010 році активіст "Війни" з синім відром на голові пробігся по машині ФСО РФ. Крім того, група нанесла непристойне зображення на розвідний Ливарний міст у Петербурзі.

Єрофеєва і Самодурова судять у справі про розпалювання релігійної ворожнечі; прокурори вимагають для них трирічних термінів позбавлення волі. Уже відомо, що суд визнав організаторів виставки винними.

Lenta.ru