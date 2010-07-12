Готується план розвитку для Музею народної архітектури В Пироговому

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» і Національний музей народної архітектури і побуту України в Пироговому розпочали спільний проект з аналізу роботи музею з погляду міжнародних стандартів музейної справи.

Цей проект дасть змогу закласти основи стратегічного плану розвитку музею, а також стане важливим кроком для впровадження сучасних підходів музейної справи, роботи з відвідувачами, використання міжнародного досвіду музейного менеджменту, повідомили УНІАН у прес-службі Фонд «Розвиток України».

Аналіз музею проводить група фахівців із США на чолі з Ліндою НОРРІС, яка вивчає українські музеї в рамках стипендії ім. Фулбрайта. Протягом останнього року Л.НОРРІС провела ряд семінарів, тренінгів, дослідницьких зустрічей і поїздок різними регіонами України, працювала з багатьма українськими музеями, що дасть змогу провести якісний аналіз роботи музею в Пироговому.

На сьогодні пройшли перші зустрічі, інтерв`ю з працівниками музею, проведені «польові» дослідження. Остаточні результати проекту – звіт за підсумками аналізу роботи музею і пропозиція стратегічного плану дій – будуть представлені в жовтні цього року.

Цей проект – черговий етап багаторічної співпраці фонду Ріната Ахметова і Національного музею народної архітектури і побуту, зазначили в прес-службі фонду.