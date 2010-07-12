У Одесі відзначили 351-річницю Конотопської перемоги

Урочисте покладання квітів до пам’ятника Богдану Хмельницькому, приурочене 351-річниці перемоги українського козацького війська під проводом гетьмана Івана Виговського під Конотопом, і засідання «круглого столу» з цієї нагоди провели сьогодні в Одесі активісти облорганізації Всеукраїнського об’єднання ветеранів, козацького товариства «Січ», краєзнавці, викладачі вишів, письменники і представники низки громадських організацій.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами керівника об’єднання ветеранів Віктора МАСТЕРЕНКА, «блискуча козацька перемога під Конотопом над московськими окупаційними військами 10 липня 1659 року є однією із славних сторінок історії України і назавжди залишиться у вдячній пам’яті нащадків. Бо козаки проявили взірці мужності у битві за визволення народу від іноземного гніту».

Історичні передумови, що призвели до битви під Конотопом, висвітлив доцент Одеського Аграрного університету Геннадій ЧЕКАНОВИЧ, наголосивши, що «при всіх недоліках, незавершеності і неповноті військово-політичний договір 1654 року відкривав певні перспективи для розвитку і співіснування двох сусідніх народів, дозволяв вирішити низку завдань в руслі історичного прогресу».

На численних політичних інтригах московського уряду, що передували зіткненню військ Української держави та Московського царства, акцентував увагу присутніх Заслужений працівник культури України Тарас МАКСИМ’ЮК, зауваживши, що «московський уряд розглядав договір 1654 року як тимчасовий і після смерті Б.Хмельницького посилив тиск на козацьку Україну, активно підтримуючи за спиною законного українського уряду групу опозиційних авантюристів з числа козацької старшини».

Про втрачені можливості для розвитку Української держави після доленосної перемоги та її значення для відродження національної свідомості громадян і патріотичного виховання молоді нагадав у своєму виступі краєзнавець Олег ОЛІЙНИКІВ.

Учасники «круглого» стола ухвалили рішення - заснувати обласний літературний конкурс, присвячений темі Конотопської битви. Напрацювати умови конкурсу доручено комісії під керівництвом Г.ЧЕКАНОВИЧА.