Швейцарія відмовилася віддавати американцям Поланські

Суд в Швейцарії вирішив не екстрадувати відомого режисера Романа Поланскі в США для судового розгляду в справі про спокушання неповнолітньої, повідомляє AFP. Також рішенням суду режисера було звільнено з-під домашнього арешту.

Рішення суду оповістила міністр юстиції Швейцарії Евелін Відмер-Шлумпф (Eveline Widmer-Schlumpf ).

Роман Поланські був затриманий в Швейцарії восени 2009 року за виписаним у США в 1978 році ордеру на арешт режисера. Через місяць його звільнили під заставу 4,5 мільйонів доларів, проте на свободу пересувань Поланські були накладені обмеження.

Поланські звинувачують у США в спокушанні Саманти Геймер, яке було здійснено в 1977 році, коли їй було 13 років. Сама Геймер відмовилася від претензій до режисера ще в 1993 році після отримання компенсації, проте американська влада не стала закривати справу. Після затримання Поланські Геймер знову заявила, що відмовляється від претензій, і просить зняти з режисера всі звинувачення, оскільки їй самій доводиться терпіти тиск з боку громадськості.

Режисер також виступав з критикою на адресу американського правосуддя і, зокрема, зазначав, що в ході процесу було допущено низку порушень. Також він припустив, що основним мотивом його переслідування є амбіції прокурора округу Лос-Анджелеса Стіва Кулі, який наполягає на екстрадиції Поланські, оскільки він висунув свою кандидатуру на пост генпрокурора штату Каліфорнія. Сам режисер підкреслював, що хоче не виправдання, а неупередженого й справедливого ставлення до себе.

Рішення швейцарського суду про відмову в екстрадиції остаточне й не може бути оскаржене американською стороною.

Lenta.ru