У Каховці відбудеться фестиваль байкерів "Тачанка 2010"

16-18 липня в місті Каховка Херсонської області відбудеться V Всеукраїнський фестиваль байкерів "Тачанка 2010" під девізом "Додай своє місто на карту "Тачанки"!".

Про це УНІАН повідомили в оргкомітеті фестивалю.

Фестиваль почнеться 16 липня на території міського пляжу, де пройде реєстрація учасників і гостей.

17 липня через усе місто пройде мотопарад до монумента "Легендарна тачанка". Після параду відбудеться мото-шоу.

Крім того, у фестивалі заплановані: конкурс "Кіно-тачанка-2010", концерти рок-гуртів, дискотека 80-х, міні-фестиваль і т.д.