У приміщенні НСПУ відбудеться презентація Інтернет-видання «Інша література».

22 березня о 14:00 в приміщенні НСПУ, вул. Банкова 2, відбудеться презентація Інтернет-видання «Інша література». Запрошуються письменники, журналісти, видавці та усі хто цікавиться літературним життям країни. Очікуються учасники: письменники Борис Гуменюк, Сергій Пантюк, Іван Андрусяк, Анна Багряна, Тетяна Винник, виконавці Едуард Драч, Катерина Кот, Оксана Виговська, Київський театр поезії «Мушля» (режисер Сергій Архипчук) та ін.

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