Ірина Фаріон презентувала монографію ”Мова - краса і сила” в Миколаєві

У неділю, 18 березня 2007 року на книжковій толоці у місті Миколаєві депутат Львівської обласної ради від ВО "Свобода" Ірина Фаріон презентувала свою монографію "Мова - краса і сила: суспільно-креативна роль української мови в ХІ - середині ХІХ століття".

У своєму виступі Ірина Фаріон зазначила: "Упродовж століть українська мова у протиборстві з чужими мовами виконувала засадничу суспільно-креативну функцію. Вона стала головною дійовою особою української історії і створила всі передумови для виникнення української держави. Унікальність і феноменальність української ситуації у тому, що не держава стояла на сторожі мови, а мова забезпечила собою усі можливості для відродження нації та держави. Це добрий знак для теперішнього вирішення мовно-політичних проблем".