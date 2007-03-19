Голлівуд зніме фільм про трагедію у Бабиному Яру

За романом Анатолія Кузнєцова “Бабій Яр” буде знято фільм про трагедію у Бабиному Яру. Про це сьогодні, 19 березня, на прес-конфернції в УНІАН повідомив голлівудський продюсер фільму Анатолій Фрайдіс.

Ідея створення картини безпосередньо на Україні виникла ще два роки тому, коли Анатолій Фрайдіс, відомий за такими роботами, як “Список Шиндлера”, “Боб Ділан”, познайомився з генеральним продюсером кіновиробничої компанії “ПРО-ТВ” Віктором Приходьком, який став українським партнером проекту “Бабій Яр”.

Режисером стрічки став Гарольд Бейкер, який багато працював з Аль Пачіно та іншими зірками Голлівуду. Слід зазначити, що Гароль Бейкер має українське коріння, мати його з Одеси, а батько з Ямпеля.

Проект має намір залучити до виконання головних ролей голлівудських зірок. “Сьогодні йдуть успішні переговори з Ентоні Хопкінсом, Джесікою Ланж і Меріл Стріп”, - зазначив Анатолій Фрайдіс.

Планується, що історія “Бабій Яр” в україно-голівудському проекті буде розіграна трьома мовами – англійською, українською та ідиш. 90 відсотків фільму буде зніматися в Україні, зокрема, у Києві та у Чернівцях., решту в Голлівуді. Зйомки заплановано на вересень 2007 року.

Бюджет фільму передбачає близько 25 млн. доларів. За словами Віктора Приходька, вони звернулися за підтримкою до Мінкультури, яке пообіцяло виділити якусь частину грошей. Також розраховують на підтримку Дмитра Табачника та Віктора Пінчука.