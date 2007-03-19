Покінчив життя самогубством саунд-продюсер ”Океану Ельзи”
18:44, 19 березня 2007Культура
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Його називали ідеологом і продюсером "океанівських" альбомів
Сьогодні вранці повісився саунд-продюсер "Океану Ельзи" Сергій Товстолузький.
Його називали ідеологом та продюсером "океанівських" альбомів "Модель" та "Суперсиметрія". Він брав безпосередню участь у створенні реміксу на пісню "Друг", а також здійснив аудіозапис київського концерту "Океану Ельзи" з акустичною програмою "Тихий Океан".
"Завжди цікаво працювати над матеріалом «Океану Ельзи» – група відкрита до експериментів, і зазвичай здобутки цих артистів стають новим мірилом успіху в українській популярній музиці", – казав Товстолузький про свою роботу з гуртом Святослава Вакарчука.
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