Пенелопа Крус ще раз вийшла заміж

Відома іспанська актриса Пенелопа Крус і лауреат Каннського кінофестивалю 2010 Хав’єр Бардем одружилися, повідомляє в середу агентство Ассошиэйтед Пресс з посиланням на заяву офіційного представника актриси Аманди Сільверман (Amanda Silverman).

Згідно інформації агентства, церемонія одруження двох зірок пройшла в будинку їхніх друзів на Багамських островах на початку липня. Відомо, що на своє весілля 36-річна Крус одягнула наряд, створений для неї її давнім другом модельєром Джоном Гальяно.

Пенелопа Крус – іспанська актриса, володарка премії "Оскар" 2009 года за лучшую женскую роль второго плана у фільмі Вуді аллена "Віки Кристина Барселона", відома в першу чергу за фільмами іспанського кінорежисера Педро Альмодовара.

Популярність до Крус прийшла в 1997 році, після зйомок фільмів "Жива плоть" і "Розплющ очі". У 1999 році Каннський фестиваль відкрився фільмом Педро Альмодовара з її участю "Все про мою матір", після чого актриса починає зніматися з відомими акторами, такими як Метт Деймон ("Неприборкні серця"), Джоні Депп ("Кокаїн"), Ніколас Кейдж ("Вибір капітана Кореллі"), Сальма Хайек ("Бандитки") і Том Круз ("Ванільне небо").

Продовжувач знаменитої іспанської акторської династії 41-річний Хав’ер Бардем також є лауреатом "Оскара" і "Золотого глобуса" за кращу чоловічу роль другого плану. У 2010 році журі 63-го Каннського кінофестивалю присудило Бардему приз за кращу чоловічу прль у фільмі "Краса" Алехандро Гонсалеса Іньярріту.

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