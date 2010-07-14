На рок-концерті у День Хрещення Русі очікується 100 тис. глядачів

28 липня о 18.00 на Співочому полі, біля стін Києво-Печерської лаври відбудеться рок-концерт, присвячений Дню хрещення Русі.

Як повідомили УНІАН організатори концерту, він відбудеться за благословенням митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА, котрий, як очікується, звернеться до глядачів особисто.

Хед-лайнерами концерту стане група «Брати Карамазови».

У концерті візьмуть участь групи «Бум-Бокс» і рок-група з Росії - «Воскресенье». Також планується виступ хору Києво-Печерської лаври.

Зі сцени Співочого поля українців привітають діячі мистецтва і культури, громадські діячі, духівництво і відомі богослови.

За словами організаторів, мета рок-концерту, нагадати молодому поколінню про витоки слов`янської православної цивілізації.

«Ми постараємося зробити гідне свято – сучасне, з потужною духовною складовою, далеким від політики. Концерт буде не стандартний. В оригінальній сценарній постановці ми постараємося поєднати духовність і сучасне мистецтво. Риторика концерту – про добро, любов і мир. На концерт запрошені богослови. Будуть мультимедійні постановки. Обов`язково пригадаємо про те, що 2010 рік оголошений роком ветеранів Великої Вітчизняної війни. Акцентуємо увагу на акції «Всім світом». Глядачів привітають відомі люди – Давид ЧЕРКАСЬКИЙ, Олександр КРИКУН та інші», - розповів один з організаторів святкування дня Хрещення Київської Русі, генеральний продюсер музичного каналу Enter.

Він додав, що організатори постараються «в сучасній режисурі – модно, красиво, актуально, об`єднати духовний стрижень і сучасне мистецтво, яке найбільш запитане в молодіжній аудиторії».

На думку організаторів, концерт стане завершальним акордом перебування Патріарха КИРИЛА в Україні. Захід відбудеться ввечері, після того, як Святійший залишить Україну. «Ми покажемо відеозвернення Патріарха КИРИЛА. Сподіваємося, що цього року, за традицією, що склалася, на концерті буде присутній Митрополит ВОЛОДИМИР, який особисто звернутися до глядачів», - повідомив генпродюсер.

У свою чергу, один з організаторів концерту, відомий музикант Олег КАРАМАЗОВ, кажучи про найбільш пам`ятні моменти для глядачів попередніх святкувань Дня Хрещення Русі, називає звернення предстоятеля УПЦ митрополита ВОЛОДИМИРА.

«Вражає те, що багато глядачів не пам`ятають, які були запрошені артисти, і про що йшлося, але на всіх неймовірне враження справив приїзд митрополита ВОЛОДИМИРА, його слово. Музиканти приходять і йдуть, сподіваюся, що й цього разу – слово пастиря Церкви, слова богословів і відомих людей, створять те, чим цей концерт вирізнятиметься від звичайних виступів», - зазначив О.КАРАМАЗОВ.

Пряму трансляцію концерту вестиме «Перший національний канал».

«Підготовкою концерту займається команда талановитих людей. Мені найменше хочеться, щоб це був рок-концерт у його розумінні. Важлива сама атмосфера, дух – мета донести ідею самого свята. Що День Хрещення Русі означає для країни і людей? Дуже важливо, щоб глядачі почули, чим для нашого народу є хрещення, християнство», - вважає О.КАРАМАЗОВ.

Разом з тим він нагадав, що цього року Росія вперше з Україною святкує День Хрещення Русі - наприкінці травня Держдума РФ внесла День Хрещення Русі до списку пам`ятних дат. В Україні День Хрещення Русі одержав статус офіційного свята в 2008 року.

