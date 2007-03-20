”Молодий вівторок” запрошує на ”Платний пляж на Стіксі”

3 квітня «Молодий вівторок» запрошує на презентацію книжки Віталія Бориспольця «Платний пляж на Стіксі» та однойменної рок-опери у виконанні творчої групи «S.T.iK. project. Відбудеться також виставка ілюстрацій до рок-опери художника Анатолія Буртового. Початок о 18-00 З 16-00 – презентація нових імен, творчі змагання молодих авторів. Запрошуються усі молоді, талановиті й небайдужі до української літератури! Адреса: Київ, вул. Банкова, 2 Вхід вільний

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