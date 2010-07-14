Помер письменник Юрій Черниченко

Сьогодні, 14 липня, в Москві на 81-му році життя помер відомий публіцист, письменник і громадський діяч Юрій Черниченко.



Як повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-секретаря Союзу письменників Москви Олександра Герасимова, Черниченко помер після тривалої хвороби.



"Черниченко був співголовою Незалежної письменницької асоціації Квітень, співголовою Союзу письменників Москви. Його називали великим подразником гострих питань часу відлиги (1960-70-ті роки) і наступних етапів історії Росії, включаючи перебудовний. Він писав про проблеми російського села, сільської економіки, отримав широку популярність завдяки нарисам у багатьох виданнях, в тому числі в Новом мире, Знамени, Огоньке", - сказав Герасимов.



За його словами, громадянська панахида відбудеться 16 липня о 12.00 в морзі Першого медичного інституту. Після кремації прах Юрія Черниченка, згідно з його волею, буде похований у Криму на одній з гір масиву Кара-Даг.



Юрій Черниченко народився 7 серпня 1929 року в селі Грайворон Курської області. Став відомим у 1970-і роки як публіцист, котрий писав про проблеми російського села і сільської економіки. Найвідоміші його твори - Антей і Бобошко, Зимовий Нікола, Російська пшениця, Про картоплю, Вміння вести дім, Справа була в Росії.



Черниченко виступив автором понад двадцять книжок нарисів та оповідань, а також ведучим популярної серії телепередач Сельский час.



У 1986 - 1991 роках Черниченко був секретарем правління і співголовою секретаріату Спілки письменників СРСР. З 1989 року був співголовою письменницької організації Квітень, першим секретарем Співдружності спілок письменників.



З початком перебудови Черниченко зайняв відверто ліберальну позицію. У вересні 1993 року він повністю підтримав указ президента Бориса Єльцина про розпуск З`їзду народних депутатів і Верховної Ради РФ.



У жовтні того ж року він підписав колективний лист 43 літераторів з вимогою заборонити всі комуністичні та націоналістичні організації і закрити опозиційні газети.



У 1989 - 1991 роках був народним депутатом СРСР, членом Міжрегіональної депутатської групи. У 1991 році став секретарем правління Російського союзу письменників. У 1993 - 1995 роках був депутатом Ради Федерації РФ Федеральних зборів РФ першого скликання, членом Комітету з аграрної політики. Він обіймав посаду голови Селянської партії Росії.



Черниченко був одружений, має сина.

