Григор'єва довела Мела Гібсона до лікарні

Судові розгляди актора і режисера Мела Гібсона з колишньою коханою і матір`ю його дитини, росіянкою Оксаною Григор`євою, довели суперзірку до лікарні.



Після того, як Григор`єва оприлюднила розшифровки телефонної розмови 54-річного Гібсона і 40-річної Григор`євої, зірка Голлівуду був змушений звернутися до психотерапевта, повідомляє Корреспондент.net із посиланням на The Daily Mail.



Джерело в оточенні актора розповідає виданню, що Гібсон намагається вийти зі стосунків з Григор`євою найменш болісно для себе, з цією метою він вирушив до психотерапевта і поки його реабілітація проходить добре.



На оприлюдненому аудіозаписи розлючений чоловік, імовірно Гібсон, погрожує Григор`євій, висловлює їй закиди матеріального плану, називає її "повією", "розумово відсталою ідіоткою" і "сексуально стурбованою свиноматкою". Він також не поскупився на расистські коментарі, повідомляє Reuters.



Крім того, на розшифрованому запису передбачуваний Гібсон робить шовіністичні заяви на адресу чорношкірих і латиноамериканців.



Представники голлівудської зірки відмовляються коментувати походження плівки, однак після її оприлюднення Гібсону відмовили у фінансуванні всі найбільші американські студії.



ЗМІ заговорили про "початок кінця" кар`єри для знаменитого діяча кіно.



Після оприлюднення скандального запису до Гібсона, що зіграв у фільмі Чого хочуть жінки (2000 рік), неабияк охололи його шанувальниці, а редактори респектабельних видань засумнівалися в здатності актора утримати жіночу аудиторію, повідомляє Reuters.



"Це був шок - почути подібне від чоловіка, який грає таких розумних і привабливих персонажів, а в житті виявляється підлим антигероєм. Знаєте що? Мел поняття не має чого хочуть жінки", - обурилася редактор HollywoodLife.com Бонні Фуллер.



"Я зустрічала багато людей з індустрії (розваг), які запевняли мене: якщо ви одного разу відштовхнете жінку, назад вона вже не повернеться", - вважає колумністка The Hollywood Reporter Кім Мастерс.



"Мел Гібсон став персоною нон-грата в Голлівуді. Але не тому, що він так ставиться до жінок. Люди будуть говорити про це так само, як і про расизм", - сказала ведуча блогу Women & Hollywood Мелісса Сільверстайн.



Нагадаємо, що в 2006 році Гібсона засудили до трьох років умовного ув`язнення за водіння в нетверезому вигляді, нецензурну лайку і антисемітські вислови.



Минулого тижня стало відомо, що поліція Лос-Анджелеса приступила до розслідування заяви російської моделі та піаністки Оксани Григор`євої, матері восьмимісячної дочки Гібсона, про те, що актор ударив її.



Крім того, в останні місяці Гібсон і Григор`єва вели судову справу з приводу прав на опікунство над їхньою спільною дитиною.



