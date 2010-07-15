Зірка Сексу у великому місті здобула докторську ступінь

Британська актриса Кім Кеттролл, виконавиця ролі Саманти Джонс в Сексі у великому місті, отримала Почесну Докторську Ступінь.



53-річна Кім Кеттролл стала почесним членом Університету Джона Мура в Ліверпулі - місті, де вона народилася, повідомляють британські ЗМІ.



Університет Ліверпуля присудив Кеттролл Почесну Докторську Ступінь у знак визнання її внеску у мистецтво. На церемонії вручення дипломів актриса одягала вчену мантію і бонет.



Вона звернулася до сотень випускників, продемонструвавши свої знання творчості американського письменника Томаса Вулфа: "Той, хто сказав: "Додому вороття немає", не прийшов із Ліверпуля".



Кеттролл зазначила, що дуже пишається своїми ліверпульським походженням.



"Я пишаюся своїми ліверпульським походженням. Я відчуваю себе частиною цього міста. Спасибі, що повернули мене додому", - сказала актриса.



Кім Кеттролл народилася у Великобританії, проте невдовзі її сім`я іммігрувала до Канади. У Ліверпуль актриса вперше повернулася минулого року, про її повернення на батьківщину зняли документальний фільм. У рідному Ліверпулі актрису вважають британкою.



Нинішньої осені Кеттролл має з`явитися на театральній сцені Ліверпуля в шекспірівській постановці Антоній і Клеопатра.



Нагадаємо, що в червні 2010 року в прокат вийшла друга частина повнометражного фільму Секс у великому місті (в українському перекладі - Секс і місто), знятого за мотивами однойменного серіалу. Бюджет другої частини склав $ 95 млн. З цієї суми щонайменше $ 10 млн пішли на вбрання головних героїнь.

За матерiалами: РИА Новости



