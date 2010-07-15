Літографія Мадонна встановила рекорд на лондонському аукціоні

Літографія Мадонна норвезького художника Едварда Мунка встановила рекорд на лондонському аукціоні Bonham`s.



Вона була продана за 1,252 млн фунтів стерлінгів ($ 1,9 млн), і стала найдорожчою літографією з-поміж будь-коли проданих на аукціоні у Великій Британії, повідомляє Корреспондент.



Зі слів представника Bonham`s, картина стала також другою за вартістю літографією з коли-небудь проданих у світі, повідомляє The Telegraph.



Ім`я покупця не називається, відомо лише, що це приватна особа з США. До початку торгів вартість твори оцінювалася в 500-700 тисяч фунтів стерлінгів.



Розфарбована вручну літографія розміром 60 на 44 сантиметри датована 1895 роком, про що свідчить напис, зроблений олівцем у правому нижньому куті. Відомо також, що до 1902 року художник переробляв Мадонну кілька разів.



Моделлю для Мадонни стала одна з коханок художника Дегні Джуел (Dagny Juel), типова фатальна жінка тих років.



На картині зображена оголена жінка, закинувши назад голову і прикритими в екстазі очима. Від канонічної Мадонни художник залишив тільки німб, який більше нагадує пляму крові. Зображення укладено в червону рамку, на якій намальовані сперматозоїди. У кутку картини вміщено зображення ембріона.



Картина, з якої виконана літографія, входить до циклу робіт Мунка Фриз життя. Сам Едвард Мунк говорив, що це поема про життя, любов і смерть, над якою він працював протягом тридцяти років.



Картини норвезького художника-експресіоніста, який страждав від маніакально-депресивного психозу, користуються незмінною популярністю. Найвідомішим полотном Мунка вважається картина Крик, а найдорожчим - робота Вампір, продана в 2008 році за $ 38 млн.



Нагадаємо, що в 2005 році Мадонна Мунка була продана на аукціоні в Осло за $ 700 000, що на той момент стало абсолютним рекордом для продажів гравюр цього художника на світовому ринку.



