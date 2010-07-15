МП не хоче святкувати хрещення Русі разом з Філаретом

Українська православна церква Московського патріархату не має наміру проводити спільні заходи з УПЦ Київського патріархату з нагоди Дня хрещення Русі.

Про це заявив голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП) протоієрей Георгій (Коваленко), повідомляють Українські новини.

"Такі спільні заходи з неканонічними утвореннями в Україні неможливі", - сказав він.

Георгій зазначив, що спільні заходи в умовах неврегульованого статусу УПЦ (КП) можуть бути болісно сприйняті віруючими.

Він вважає, що необхідно спочатку вирішити питання об`єднання українського православ`я, а вже після цього всім разом проводити урочистості.

Як відомо, раніше предстоятель УПЦ (КП) патріарх Філарет зазначав, що УПЦ (КП) вітала б спільні з УПЦ (МП) заходи з нагоди Дня хрещення Русі.

Українська правда