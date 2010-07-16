У Тернополі відкрили виставку до 770-річчя Почаївської Лаври

У Тернопільськоум обласному архіві відкрили виставку з нагоди 770-річчя з часу заснування Почаївської Свято-Успенської Лаври. Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному архіві, найцікавішим документом виставки є «Короткі відомості про початок Почаївського монастиря і визначні події, які ознаменували його існування». Адже немає конкретного документу, які б свідчили, коли саме у Почаєві вперше поселилися монахи-відлюдники. Однак з окремих документів, що зберігаються у фонді, можна встановити, що сталося це близько 1240 року у печерах Почаївської гори. Власне цю дату і вважають часом започаткування лаври.

В експозиції виставки також є рапорт вчителя Костянтина Кохановича про кількість учнів, які навчаються в Лаврському училищі, заяви селян про прийом їхніх дітей в церковно-парафіальне училище 1891 року, відомості про перелік пожертв, які склала Лавра на розширення сільськогосподарських училищ та дитячих притулків у 1914 році.

В окремому розділі виставки представлені книги Літургіон або Служебник, який був надрукований в типографії Лаври приблизно в 1755 році.