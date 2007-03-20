Оголошено претендентів на театральну премію ”Київська Пектораль”

У понеділок, 19 березня, у приміщенні Київського державного академічного театру ляльок відбулася прес-конференція, присвячена підсумкам театральної премії "Київська Пектораль".

На ній були названі номінанти на здобуття премії за підсумками 2006 року.

Механізм присудження театральної премії "Київська Пектораль" складається з декількох етапів. На першому етапі експертна група переглядає всі прем’єри київських театрів (у 2006 році їх відбулося понад 70) і визначає перелік вистав для подальшого розгляду.

За результатами другого туру, який тривав з 15 січня до 18 березня 2007 року, визначаються майбутні номінанти. Після цього, напередодні церемонії вручення Премії, відбувається остаточне – третє – голосування. На другому і на третьому етапах голосувань номінанти й лауреати обираються шляхом спільного голосування експертів і Комітету. У кожній номінації спочатку оберуть по три номінанти, а з них – по одному лауреатові.

За підсумками 2006 року “Київська Пектораль” присуджується в 11 номінаціях: “За кращу виставу”, “За кращу роботу балетмейстера”, “За кращу виставу камерної сцени”, “За кращу виставу для дітей”, “За кращу режисерську роботу”, “За краще виконання чоловічої ролі”, “За краще виконання жіночої ролі”, “За краще виконання чоловічої ролі другого плану”, “За краще виконання жіночої ролі другого плану”, “За кращу сценографію”, “За кращу музичну концепцію вистави”.

Минулого року премія присуджувалась у тих самих номінаціях, за винятком номінації “За кращу роботу балетмейстера”.

Серед номінантів – вистава “Іду за край: Життя і доля В.Стуса” (Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки), вистава за п’єсою А. Чехова “26 кімнат” (Київський державний академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра), вистава за романом Ю. Андруховича “Московіада” (Київський академічний Молодий театр), вистава за п’єсою М. Куліша “Передчуття Мини Мазайла” (Київський академічний театр на Подолі), вистава КЛІМа (В. Клименка) “Театр сміху і гріху. Любовний вертеп, або Український Декамерон” (Центр сучасного мистецтва “Дах”), вистава “Кармен.TV” (Театр “Київ Модерн-балет”).

Імена лауреатів стануть відомими під час Урочистої церемонії, яка відбудеться 26 березня 2006 року в приміщенні Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка о 16.00.

“Київська пектораль” – перша театральна премія на теренах колишнього Радянського Союзу, засновником якої у 1992 році виступило Київське відділення Спілки театральних діячів України й Головне управління культури міста Києва. Єдиним на той час аналогом такої нагороди був французький “Фелікс”, російські премії “Золота маска”, “Кришталева Турандот”, “Чайка” та деякі інші. Вперше “Київську Пектораль” було вручено 27 березня 1993 року – у Міжнародний день театру.