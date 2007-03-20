З 25 квітня по 6 травня у Нью-Йорку відбудеться шостий за рахунком кінофестиваль "Трайбека" /Tribeca Film Festival

У програмі фестивалю 159 повнометражних і 85 короткометражних фільмів (75 з них — світові прем`єри) з 41 країни (Аргентина, Вірменія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Канада, Чилі, Китай, Колумбія, Хорватія, Куба, Франція, Гонконг, Угорщина, Індія, Іран, Ірак, Ізраїль, Пакистан, Японія, Італія, Малі, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Панама, Перу, Пуерто-ріко, Сербія, Південна Корея, Іспанія, Туніс, Туреччина, Великобританія, Швейцарія, США).

18 художніх і 16 документальних картин (з 25 країн, 10 світових прем`єр) беруть участь у конкурсі. Серед них — "Два в одному" режисера Кіри Муратової (Україна) і "Изображая жертву" Кирила Серебряннікова (Росія). Призовий фонд — $100 000.

Гостям фестивалю також буде надана унікальна можливість побачити два шедеври радянського кінематографа: фільми "Сорок перший" Григорія Чухрая і "Невідправлений лист" Михайла Калатозова. Вони будуть показані в рамках програми "Відновлене і наново відкрите". У цій же програмі глядачі побачать документальний фільм "Спогади про Саят-нове" режисера Левона Грігоряна, що розповідає про художній фільм Сергія Параджанова "Саят-нова".

Кінофестиваль Tribeca був заснований у 2002 році відомим актором і режисером Робертом де Ніро і продюсерами Джейн Розенталь і Крейгом Хеткофф. Метою фестивалю стало економічне і культурне відродження Манхеттена після страшних подій 11 вересня 2001 року.

Фестиваль ставить перед собою завдання "допомогти кінематографістам показати свої роботи максимально широкій аудиторії, представити світовому кіноспівтовариству і широкій публіці всю потужність кіно, а також сприяти перетворенню Нью-Йорка на крупний кіноцентр". За 5 років існування фестивалю його гостями стали більше 1,5 млн. осіб. Фестиваль приніс місту приблизно 325 млн. доларів.

За матеріалами arthouse