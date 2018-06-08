Під Києвом на вихідних перевдягалися в гномів та ельфів

У «Парку Київська Русь» (с. Копачів, Обухівський район Київської області) на минулих вихідних відбувся рольовий фестиваль-маскарад «Київська фібула».

– Фібула – це застібка на плащі, що носили в часи Середньовіччя. Слово «фібула» склало частину назви фестивалю, бо наші учасники, перевтілюються в казкових персонажів, наче накидуючи на себе легку накидку», – розповідають організатори фестивалю.

За їхніми словами, фестиваль став своєрідним експериментом, щоб зробити фестивальний сезон різноманітним.





Улюбленцем публіки став рольовик Артем у образі Шрека-гобліну

Учасниками фестивалю стали команди рольового моделювання з Києва, Харкова, Дніпропетровська та Москви: «Кондотта», «Демонгард», «Бойове братство», «Маски», «Вогняна рись».





У дівчини в образі ельфа всі хотіли помацати вушка.

Рольовики перевтілювалися у ельфів, гномів, гоблінів, чарівників, принцес та в інших знайомих з дитинства казкових персонажів.



Серед учасників фестивалю-маскараду журі обрало найоригінальніші образи, якими стали «Гоблін», «Смерть з косою», «Принцеса» та «Троль».





Усіх вразила Смерть із палаючою косою. Рольовик не відкрив публіці свого обличчя до кінця фестивалю.

Також гості фестивалю спостерігали виставу «Битва стихій», де боролися сили добра і зла, світла і темряви. Змагання проходило на мечах.



Учасники турніру з історичного фехтування змагалися не тільки один з одним, але і зі спекою

Після чого відбувся фестиваль історичного фехтування. На ристалище виходили лицарі в шоломах та кольчугах, і в чесному поєдинку виборювали звання найсильнішого.





Танцюристки шоу-балету "Київський Дитинець" вийшли з образів полянок та древлянок і захопилися водними забавами.

Битві не завадила навіть жахлива спека.

Гості фестивалю, мали змогу освіжитися під імпровізованим душем, поливаючи себе зі шлангу.





Нічне фаєр-шоу зачарувало глядачів

Увечері фестиваль-маскарад продовжило фаєр-шоу «Полум’яний світанок». Перед публікою зявився великий палаючий дракон. Дивовижний велетень запам`ятався вражаючим феєрверком, що вивергався з його пащі.



Гарний настрій глядачам забезпечував музичний супровід київського гурту «Йо’Гурт» та шоу барабанщиків «Steel Beat».

Анна Хрустальова