Під Києвом на вихідних перевдягалися в гномів та ельфів
Фібула – це застібка на плащі, що носили в часи Середньовіччя. Учасники маскараду "Київська фібула", перевтілюються в казкових персонажів, наче накидуючи на себе легку накидку... Фоторепортаж
У «Парку Київська Русь» (с. Копачів, Обухівський район Київської області) на минулих вихідних відбувся рольовий фестиваль-маскарад «Київська фібула».
– Фібула – це застібка на плащі, що носили в часи Середньовіччя. Слово «фібула» склало частину назви фестивалю, бо наші учасники, перевтілюються в казкових персонажів, наче накидуючи на себе легку накидку», – розповідають організатори фестивалю.
За їхніми словами, фестиваль став своєрідним експериментом, щоб зробити фестивальний сезон різноманітним.
Улюбленцем публіки став рольовик Артем у образі Шрека-гобліну
Учасниками фестивалю стали команди рольового моделювання з Києва, Харкова, Дніпропетровська та Москви: «Кондотта», «Демонгард», «Бойове братство», «Маски», «Вогняна рись».
У дівчини в образі ельфа всі хотіли помацати вушка.
Рольовики перевтілювалися у ельфів, гномів, гоблінів, чарівників, принцес та в інших знайомих з дитинства казкових персонажів.
Серед учасників фестивалю-маскараду журі обрало найоригінальніші образи, якими стали «Гоблін», «Смерть з косою», «Принцеса» та «Троль».
Усіх вразила Смерть із палаючою косою. Рольовик не відкрив публіці свого обличчя до кінця фестивалю.
Також гості фестивалю спостерігали виставу «Битва стихій», де боролися сили добра і зла, світла і темряви. Змагання проходило на мечах.
Учасники турніру з історичного фехтування змагалися не тільки один з одним, але і зі спекою
Після чого відбувся фестиваль історичного фехтування. На ристалище виходили лицарі в шоломах та кольчугах, і в чесному поєдинку виборювали звання найсильнішого.
Танцюристки шоу-балету "Київський Дитинець" вийшли з образів полянок та древлянок і захопилися водними забавами.
Битві не завадила навіть жахлива спека.
Гості фестивалю, мали змогу освіжитися під імпровізованим душем, поливаючи себе зі шлангу.
Нічне фаєр-шоу зачарувало глядачів
Увечері фестиваль-маскарад продовжило фаєр-шоу «Полум’яний світанок». Перед публікою зявився великий палаючий дракон. Дивовижний велетень запам`ятався вражаючим феєрверком, що вивергався з його пащі.
Гарний настрій глядачам забезпечував музичний супровід київського гурту «Йо’Гурт» та шоу барабанщиків «Steel Beat».
Анна Хрустальова