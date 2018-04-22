Cтильні люди об’єдналися навколо боротьби проти СНІДу

20-й ювілейний тиждень моди добігає кінця. Покази стають дедалі напруженішими та ефектнішими. Напередодні 30 українських дизайнерів показали спільну колекцію, присвячену боротьбі проти СНІДу. На запрошення фонду “АнтиСНІД” кожен з українських модників створив по одному червоному образу. Були серед них і епатажні наряди, і класичні сукні. Усі роботи продадуть на аукціоні 22 березня, а гроші за них віддадуть ВІЛ-інфікованим дітям-сиротам.

Українські дизайнери проти СНІДу борються голкою і сукном. Уперше в історії вітчизняної моди 30 головних модників країни об’єдналися і створили спільну колекцію. Ідея проекту народилася в фонді “АнтиСНІД”. Більшість дизайнерів зізнаються, що до початку роботи не уявляли, яких масштабів сягнула епідемія.

Режисер полум`яного шоу - Олексій Залевський. Восени він першим з українських дизайнерів звернувся до теми СНІДу – тоді його моделі були епатажними, прикрашені шприцами та презервативами. Нинішня колекція – спокійніша. Головне в ній – колір. Яскраво-червоний відтінок, символ боротьби проти СНІДу, об’єднав в одне ціле епатажні сукні, класичні наряди і повсякденні речі.

Двоє учасників показу ВІЛ-інфіковані. Вони вийшли на подіум, щоб попередити про небезпеку мовою моди й гарних речей. Кажуть, показ забрав багато сил, однак справа цього вартує.

"Мені здається, що те, що відбулося сьогодні – дуже важливо, тому що привернуло увагу суспільства до даної проблеми. І мені здається, що це емоційно було дуже сильно, тому що ми, коли стояли за лаштунками, я таких емоцій давно не відчувала”, - зазначила Ірина Каравай, дизайнерка.

Усі ці речі 22 березня продадуть з аукціону, а гроші за них віддадуть ВІЛ-інфікованим дітям-сиротам.

За матеріалами "Факти", ICTV//фото Reuters