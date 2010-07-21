Польська стрічка про вампірів лідирує на Одеському кінофестивалі

Оприлюднено перші результати глядацьких симпатій Одеського кінофестивалю. Лідерами стали польська чорна комедія «Колискова» та іспанська стрічка «Товстуни».

З-поміж 16-ти фільмів конкурсної програми, з яких на сьогоднішній день продемонстрована половина, глядачі за п’ятибальною шкалою обрали чотири найкращих фільми.

Найвищий на сьогоднішній день бал отримала стрічка «Колискова» польського режисера Юліуша Махульськи. Фільм розповідає про родину вампірів, що оселились у мальовничому польському селищі. Виживання в умовах нестачі крові призводить до катастрофічних наслідків для самого селища. Тож починається поліцейське розслідування, небезпечне для родини кровопивць.

На другому місці опинився фільм Даніеля Санчеса Аревало «Товстуни», автора «Темно-синього, майже чорного». Сюжет фільму крутиться навколо проблеми зайвої ваги. На перше місце в «Товстунах» винесено питання не «Як схуднути?», а «Чому я такий?».

За рейтингом глядачів до «Товстунів» наблизилась канадська стрічка «Рік плотоїдства», у якій йдеться про проблеми тінейджерів. Бешкетна 21-річна Семмі працює детективом у торговому центрі – викриває крадіїв, яких суворо карає її бос. Одного разу Семмі закохується у пошарпаного вуличного музику, який здається їй ідеалом. У нього лише одна вада – хлопець не хоче серйозних стосунків.

Закриває рейтинг стрічка «Мамонт», де головну роль виконав Жерар Депардьє. Тут він з’являється в образі сумного і мовчазного працівника бійні, котрий нещодавно відсвяткував 60-річчя. Колеги влаштовують йому прощальну вечірку у зв’язку з виходом на пенсію, однак роботодавці забули його зареєструвати. Аби отримувати пенсію, він повинен довести, що працював саме у них.

До конкурсної програмі увійшли 16 картин, що представляють світовий кінематограф, що раніше не виходили в прокат у країнах СНД.

– Головною концепцією кінофестивалю є показ фільмів, у яких почуття гумору є однією з головних складових, – пояснює директор ОМКФ Алік Шпилюк.

Визначати кращих з кращих буде міжнародне журі на чолі з відомим нідерландським режисером Йосом Стеллінгом, автором фільмів «Ілюзіоніст» і «Душка». Конкурсанти змагаються у номінаціях «Кращий фільм», «Кращий режисер», «Краща акторська робота» та «Приз глядацьких симпатій».

Головний приз фестивалю – 15 тисяч доларів та статуетка «Золотий Дюк». ОМКФ проходить за підтримки Міністерства культури і туризму України, а також Одеської обласної державної адміністрації. Головний спонсор події – торгова марка «Шустов».