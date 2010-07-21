"Димна Суміш" відіграє концерт у вітрині магазину

Український гурт "Димна Суміш" відіграє безкоштовний концерт у вітрині київського магазину.

Про це повідомили в прес-службі групи "Димна Суміш".

Експериментальний концерт відбудеться 28 липня у вітрині музичного магазину "Музторг", розташованого на Бессарабській площі. Вхід вільний. Початок о 17:00.

Слід зазначити, що не вперше українські музиканти вибирають для своїх концертів незвичайні локації. Так, у квітні цього року київський гурт "Дівчина Джона" влаштувала двогодинний живий концерт у трамваї.

А в березні 2009 року гурт "Крихітка Цахес" відіграла годинний концерт без світла в Старій теплиці Печерського ботанічного саду імені Н.Н. Гришка в Києві.

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