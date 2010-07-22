Шварценеггер натякнув на складний характер Гібсона

Губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер порівняв актора Мела Гібсона, залученого в скандал зі своєю колишньою подругою Оксаною Григор`євою, з нафтовою плямою у Мексиканській затоці.

Про це повідомляє телеканал KCRA.

Виступаючи перед групою каліфорнійських чиновників, Шварценеггер заявив, що у нього є дві новини для присутніх - хороша і погана. Гарна новина, повідомив губернатор, полягає в тому, що компанія BP нарешті придумала, як стримати нафтову пляму в Мексиканській затоці.

"Однак ніхто поки так і не придумав спосіб, як стримати Мела Гібсона", - поскаржився Шварценеггер, натякаючи на складний характер австралійського актора, який неодноразово порушував громадський порядок, але якого так і не притягали до відповідальності.

Представник Гібсона Алан Найроб прихильно сприйняв іронічне зауваження Шварценеггера, висловивши задоволення тим, що губернатор досі зберігає почуття гумору. Водночас, Найроб припустив, що такими заявами Шварценеггер "прокладає собі дорогу назад в шоубізнес".

Тим часом, у Мережу потрапив новий аудіозапис сварки між голлівудським актором Мелом Гібсоном і матір`ю його дитини, росіянкою Оксаною Григор`євою. Як зазначають ЗМІ, в новому запису Гібсон не заперечує, що вдарив Григор`єву і їх однорічну дитину, але стверджує, що їй ніхто не повірить.

Наразі поліція проводить розслідування свідчень Григор`євої, яка звинуватила Гібсона в схильності до побутового насильства. В рамках розслідування вивчається достовірність запису їхньої телефонної розмови, що потрапила в розпорядження американських ЗМІ.

Крім того, в останні місяці Гібсон і Григор`єва вели судову справу щодо прав на опікунство над їхньою спільною дитиною.

Lenta.ru

