У Києві пройде виставка робіт неповнолітніх ув'язнених

Завтра в Українському домі в Києві відкриється виставка робіт неповнолітніх громадян України, які перебувають у місцях позбавлення волі.

До експозиції увійшли 85 малюнків, в основному - на соціальну тематику. Будь-яку з них можна буде купити на виставці.

Крім того, в рамках виставки відбудеться благодійний аукціон - на торги виставлять 10 найкращих робіт, раніше відібраних членами журі, серед яких відомі українські художники - Поліна Шакал, Олександр Ройтбурд, Ілля Чічкан.

Виручені від продажу малюнків кошти будуть направлені безпосередньо авторам на особисті рахунки, повідомляє прес-служба Українського дому.

Директор Українського дому Оксана Гриценко висловила надію, що виставка та благодійний аукціон стануть зразком небайдужого ставлення до проблемних підлітків і допоможуть їм якомога безболісніше повернути до нормального життя. Вона зазначила, що суспільство не повинне залишатися осторонь підліткової злочинності, а має за допомогою громадських організацій долучатися до виховних і адаптаційних процесів.

Нагадаємо, що в червні 2009 року у Відні відбувся міжнародний конкурс робіт укладений, в якому вперше брала участь Україна. До найкращих робіт увійшли три творіння українців. У серпні того ж року в Києві відкрилася виставка робіт ув`язнених.

