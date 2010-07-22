Лара Фабіан і Земфіра виступлять на "Новій хвилі"

З 27 липня по 1 серпня в латвійському місті Юрмала відбудеться дев`ятий Міжнародний конкурс молодих виконавців популярної музики "Нова хвиля 2010". Спеціальні гості конкурсу – Тоні Брекстон, Лара Фабіан, Енгельберт Хампердінг, Алессандро Сафіна, оперна діва Ганна Нетребко і рок-діва Земфіра.

Як повідомляє прес-служба фестивалю, відкриється конкурс 27 липня гала-концертом за участю зірок російської і світової естради. Відбудеться урочисте винесення прапорів країн-учасниць, буде представлено професійне журі конкурсу, а також визначено порядок виступу конкурсантів у третій конкурсний день.

У перший конкурсний день, 28 липня, учасники виконують світові хіти в своєму трактуванні. У другий день конкурсу, 29 липня, виконавці представляють хіт своєї країни. Третій конкурсний день, 31 липня, – День прем`єр. Конкурсанти демонструють глядачам і членам журі пісню, написану спеціально для конкурсу і яка раніше ніде не звучала.

У другий день учасники виступлять у наступному порядку: гурт "Milk&Kisses" з Азербайджану, Сона Шахгельдян з Вірменії, група "Litesound" з Білорусі, Нікі Манолов з Болгарії, Gabriella з Бразилії, Hila Ben David з Ізраїлю, Кайрат Тунтеков з Казахстану, Music Hayk з Росії, група "Муракамі" (Росія), Єгор Сесарев (Росія), Іван Березовській з України, гурт "Пающіє труси" (Україна), Тетяна Ширко (Україна), Stacy з Фінляндії, Uku Suviste з Естонії, гурт "Lady’s Sweet" з Латвії, гурт "PER" (Латвія). Також цього дня відбудеться концерт членів журі.

Крім того, 30 липня відбудеться творчий вечір Давида Тухманова. Глядачі почують популярні пісні, написані видатним композитором, в оригінальному і сучасному трактуванні відомих виконавців.

Завершиться свято музики 1 серпня гала-концертом і нагородженням переможців конкурсу.

Минулого року на пісенному конкурсі "Нова хвиля" в Юрмалі перемогла українська виконавиця Джамала. Перше місце вона розділила з індонезійським виконавцем Сондоро Санді.

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