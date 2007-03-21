Блазнювання по-київські, або гра, в яку грають люди

20 березня видавництво “Фоліо” презентувало читачам нову постать в українській літературі - молоду письменницю Марію Штельмах та її дебютний роман “Блазні”, виданий у молодіжній серії “Графіті”.

Київське книжкове кафе “Бабуїн” ще до початку презентації (яка, до слова сказати, запізнювалася на добрих півгодини) рясніло знайомими обличчями з каналу “1+1”, як і було обіцяно у прес-релізі. Тут походжали телеведучі Юрій Макаров, Анатолій Ярема та Анатолій Борсюк, колись відомий естрадний виконавець L Кравчук, було помічено також телеведучу Сніжану Єгорову, яка зараз приймає участь у проекті “Студії 1+1” “Танці з зірками-2”, а також актора Остапа Ступку. Знаменитим, правда, не позаздриш - частину презентації вони пропустили повз вуха, даючи коментарі й усміхаючись у телекамери.

Композитор, продюсер колись відомої групи “Іграшки” Олександр Ягольник встиг написати слова пісні, приурочивши її очікуванню початку презентації книжки та її авторці - Маші Штельмах.

Коли бажаючих почути про книжку “Блазні” зібрався повен зал, шоумени та шоувумени вдосталь наспілкувалися між собою і наусміхалися у камери, шоу розпочалося. Назвати це мистецьке дійство “шоу” можна хоча б тому, що організаторам презентації вдалося знайти вдалу форму викладу та оригінально подати уривок з тексту за допомогою суміжного з літературою мистецтва, а саме - театральної інсценізації. Але про це - згодом.

Присутніх у залі VIP-гостей, друзів письменниці, представників ЗМІ та простих читачів вітав ведучий презентації - Ігор Посипайко, який згодом виступив й у ролі актора. Він щиро зрадів, що присутні віддали перевагу саме цій “плюсівській” тусовці (а “плюси” - тобто працівники “1+1” - таки домінували в тій залі), а не гламурному дню “чоловічої моди”, який у рамках Ukrainian Fashion Week проходить у столичному “Альта-центрі”. Ведучий також представив глядачам винуватицю свята - молоду письменницю Марію Штельмах, яка навчається в аспірантурі Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка та працює сценаристом (тут все і з’ясувалося) на каналі “1+1”.

Молода письменниця не була багатослівною, аргументуючи свою позицію тим, що “слова набридають, а істини не існує”, у двох словах пояснила, що герої її книги грають гру, сенсом якої є вона сама, тобто гра. Також Марія Штельмах відрекомендувала присутнім свою подругу Катерину Некрасову, режисера того ж каналу, яка допомогла їй у постановці, запропонованій на розсуд глядачів.

Так, як твір “Блазні” отримав жанрове визначення, як “персоніфіковані комікси в епізодах”, то найвдалішим способом демонстрації уривку з твору було обрано театральну постановку кількох епізодів з книжкового життя героїв-блазнів. На визначений час друзі письменниці перетворилися у головних героїв її твору, які спробували емоційно спроектувати на глядача настроєність цього “містичного трилеру”. Вийшло надзвичайно правдиво ат інтригуючи, з-поза кадру зрідка втручався голос письменниці, яка словами автора вносила ясність у хід своїх думок і розставляла акценти. Обраний уривок заінтригував рівно настільки, щоб захотілося прочитати “Блазнів”.

А після того були овації, вручення авторці квітів і задавання запитань, черга за автографами - одним словом типове продовження вдалої презентації. Марія Штельмах устигла-таки скористатися моментом і наголосити, що у видавництві “Фоліо” уже готується до виходу у світ її наступна книга. Але це вже тема наступної історії...

Євгенія КОВАЛЕВСЬКА