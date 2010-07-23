Януковичу в Німеччині віддадуть картину Караваджо?
Витвір поставили під сумнів
Полотно італійського художника Мікеланджело да Караваджо "Взяття Христа під варту" можуть передати особисто Віктору Януковичу під час його візиту до Німеччини 30 серпня.
Про це пише Сегодня з посиланням на джерела в МЗС та НЦБ Інтерполу.
За даними газети, така ідея запропонована на дипломатичному рівні й підтримана правоохоронними органами обох країн.
"На тлі інциденту з керівником представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ланге, затриманого нещодавно в Борисполі, цей жест доброї волі свідчить, що відносини між нашими країнами входять в нормальне, цивілізоване русло. Але остаточно, з включенням в протокол, цей акт ще не врегульовано", - сказав співробітник Інтерполу.
Як відомо, картина Караваджо нещодавно була знайдена в Німеччині. У 2008 році вона була вкрадена з Одеського музею Західного і Східного мистецтва.
Картина "Взяття Христа під варту" неодноразово проходила мистецтвознавчі експертизи, які підтверджували приналежність її пензлю Караваджо.
Проте після затримання в Берліні мистецтвознавці Національної галереї Ірландії і німецький експерт Роберто Контіні поставили під сумнів її справжність.
Однак в Одеському музеї і не приховували, що це авторська копія самого Караваджо. Таких, на думку експертів, у світі 3 або навіть 4.