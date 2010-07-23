В Івано-Франківську відкрилася виставка «Митрополит Андрей Шептицький»

Сьогодні в Івано-Франківському краєзнавчому музеї відкрилася виставка «Митрополит Андрей Шептицький», присвячена 145–річчю від дня народження визначного діяча Української греко-католицької церкви.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні культури Івано-франківської облдержадміністрації.

На виставці представлені речі з фондів музею, фотодокументальні матеріали періоду єпископства у Станіславі у 1899–1900 роках, документи, які висвітлюють екуменічну діяльність, благочинство та меценатство митрополита. Частина документів експонується вперше.

Виставку доповнює сучасна церковна атрибутика, виготовлена прикарпатськими майстрами.