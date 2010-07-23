У Лондоні поставили оперу про хворобу Альцгеймера

Лондонський Королівський театр опери та балету Ковент-гарден представив публіці оперу про хворобу Альцгеймера, написану композитором російського походження Оленою Лангер.

У творі, що отримав назву Обличчя лева (The Lion`s Face), розповідається про літнього чоловіка, який поступово втрачає пам`ять через хворобу, і різне ставлення до нього з боку дружини, лікаря і дочки лікаря.

Опера починається з того, що головний герой забуває власний день народження. Але ця незначна подія символізує початок важливих і сумних змін, у ході яких герой бореться з обставинами, щоб не втратити можливість спілкуватися із зовнішнім світом, володіти мовою і власною пам`яттю.

Обличчя лева - це медичний термін, який характеризує обличчя хворого на цю недугу, яке нічого не виражає. У ході роботи над оперою Лангер та її співавтор, поет-лібретист Глін Максвелл, провели велику дослідницьку роботу, консультувалися з психологами і психотерапевтами, спостерігали за хворими і розмовляли з їхніми близькими.

Лангер зізналася, що у неї немає родичів, які страждають на хворобу Альцгеймера. Однак у її матері був епізод втрати пам`яті, коли вона не впізнавала власну дочку, що, за словами композитора, допомогло їй зрозуміти, що відчувають родичі пацієнтів.

Цікаво, що у виконавців головних ролей найближчі родичі страждають на хворобу Альцгеймера.

Обличчя лева буде йти на одній зі сцен Ковент-Гардена трохи більше тижня - до 29 липня цього року.

Олена Лангер - випускниця московської консерваторії імені Чайковського, більше десяти років живе у Великобританії. Вона вчилася в Королівському коледжі музики і Королівській Академії, а також була композитором у відомому лондонському театрі Альмейда.

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