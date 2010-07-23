Шарапова лідирує в рейтингу головних зірок Росії

Журнал Forbes склав рейтинг топ-50 російських зірок, з огляду на їхній дохід, згадки в друкованих ЗМІ і кількість запитів у Яндексі протягом останнього року. Про це повідомляє Корреспондент.

Головною російською зіркою названа тенісистка Марія Шарапова. Forbes оцінив її дохід за останній рік у $ 25 млн.

За нею слідує співачка Алла Пугачова. Вона заробила $ 4,5 млн., але стала лідером за згадками в паперових ЗМІ (394 рази), а в Яндексі було 2 млн. 754 тис. 600 запитів про неї.

Третє місце посідає хокеїст Олександр Овечкін, четверте - телеведуча Ксенія Собчак, а замикає першу п`ятірку Андрій Аршавін.

Далі йдуть (з 6 по 10 місце): Діма Білан, Філіп Кіркоров, Євген Плющенко, Григорій Лепс і Валерія.

Кіркоров, за даними Forbes, заробив $ 5 млн., 326 згадувань у пресі й 1 961 100 запитів у Яндексі. На 15 місці опинилася дочка Пугачової Крістіна Орбакайте - $ 1,2 млн., 260 згадувань у пресі, 1 млн. 244 тис. 900 запитів. Нинішній близький друг примадонни Максим Галкін - 12-й (4,7 млн/187/671 300).

Головним дебютантом списку Forbes вважає представника Росії на травневому фіналі Євробачення в Норвегії Петра Наліча - 45-е місце. Музикант заробив $ 900 000.

Найуспішнішим новачком-2010 став продюсер і режисер Тимур Бекмамбетов, що розташувався на 26 рядку списку. Серед інших дебютантів-багатіїв - співак Валерій Меладзе, футболіст Олександр Кержаков, телеведучий Дмитро Дібров.

Замикає список письменниця Дар`я Донцова - єдина представниця з цієї сфери. Також ексклюзивний статус своєї діяльності в списку мають приборкувачі левів брати Запашні.

Найбільше представництво в списку зберегли представники поп-музики. У рейтингу 2010 відразу 18 позицій посіли сольні виконавці та музичні гурти.

14 рядків залишилося за спортсменами. При цьому на частку спортсменів припадає майже половина сумарного доходу топ-50 російських зірок - $ 78,5 млн.

Третя група, яка потрапила в рейтинг, - представники телебачення (7) і гумору (4). 11 позицій дісталося саме цієї категорії завдяки розпаду Comedy Club: відразу декілька її учасників - Гарік Мартіросян, Павло Воля, Михайло Галустян і Сергій Свєтлаков - потрапили до списку завдяки своїм особистим доходам і популярності у населення.

Зазначимо, що Шарапова лідирує в рейтингу головних зірок Росії за версією Forbes шостий рік поспіль. У минулому році на другому місці був Comedy Club, а Пугачова посідала 4-е місце.