Британський актор Орландо Блум таємно одружився

Британський актор, зірка трилогій Володар перстнів і Пірати Карибського моря Орландо Блум і австрійська модель Міранда Керр таємно одружилися через місяць, після того як оголосили про заручини.

Церемонія одруження відбулася в Лос-Анджелесі. На ній були присутні тільки найближчі друзі.

Через весілля Міранда Керр скасувала промо-захід в австралійському магазині, де повинна була з`явитися.

"Мене люб`язно звільнили на цей час. Так що ми змогли організувати скромну церемонію і медовий місяць. Я надзвичайно вдячна, бо можу насолодитися таким особливим моментом свого життя", - цитує слова ангела Victoria`s Secret таблоїд The Sun.

33-річний Блум і 27-річна Керр проводять медовий місяць.

Орландо Блум і Міранда Керр познайомилися в 2006 році на модному показі в Нью-Йорку.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про весілля іспанської актриси Пенелопи Крус і актора Хав`єра Бардема.

За кілька днів до цього заміж вийшла зірка Трансформерів Меган Фокс - за свого давнього друга актора Браяна Остіна Гріна.

Також цього літа узами Гіменея пов`язав себе 67-річний голлівудський актор Харрісон Форд.

Корреспондент