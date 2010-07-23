Вкрадену в Одесі картину Караваджо повернуть Януковичу особисто в руки

Знайдена в Німеччині картина Узяття Христа під варту, яка була викрадена з одеського музею 1 серпня 2008, буде передана особисто в руки Президенту України Віктору Януковичу.

Про це повідомляє газета Сегодня з посиланням на джерела в МЗС та НЦБ Інтерполу. За непідтвердженою інформацією, полотно хочуть передати під час візиту до Німеччини Віктора Януковича 30 серпня. Така ідея запропонована на дипломатичному рівні і підтримана правоохоронними органами обох країн.

"На тлі інциденту з керівником представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ланге, затриманого нещодавно в Борисполі, цей жест доброї волі свідчить, що відносини між нашими країнами входять у нормальне, цивілізоване русло. Але остаточно, з включенням у протокол, цей акт ще не врегульовано ", - розповів на умовах конфіденційності співробітник Інтерполу.

Що стосується екстрадиції в Україну зловмисників, затриманих у Берліні під час спроби продати Караваджо, то в Генпрокуратурі газеті Сегодня повідомили, що запит німецьким правоохоронним органам про екстрадицію зловмисників і повернення картини вже направлено.

"Він пенребуває на розгляді німецької влади, - повідомили в ГПУ. - Цей процес може зайняти від декількох тижнів до декількох місяців. Німці народ педантичний, і поки не будуть розглянуті всі процедурні нюанси, аж до вивчення та прийняття рішень за клопотаннями про надання затриманим політичного притулку, їх не віддадуть. Що ж стосується долі полотна, то ця тема поки не обговорюється ".

Нагадаємо, полотно Взяття Христа під варту або Поцілунок Іуди (1573-1602) було викрадено з Одеського музею західного і східного мистецтва в ніч на 1 серпня 2008 року. На той момент його оцінювали в $ 100 млн.

У червні 2010 року картину виявили в Німеччині. Німецька поліція затримала трьох українців та одного росіянина, коли ті намагалися продати полотно. В Україні у цій справі затримали 20 осіб, яких підозрюють в пособництві банді викрадачів витворів мистецтва. Злодії серйозно пошкодили картину, невдало склавши її, полотну потрібна реставрація.

Картина Взяття Христа під варту неодноразово проходила мистецтвознавчі експертизи, які підтверджували приналежність її пензлю Караваджо. Проте після затримання в Берліні мистецтвознавці Національної галереї Ірландії і німецький експерт Роберто Контіні поставили під сумнів справжність. Вони заявили, що картину намалював не Караваджо, а, можливо, один з його учнів, і оцінили полотно в 200 000 - 500 000 євро.

