Фільм Чорний Лебідь відкриє Венеціанський кінофестиваль

Фільм американського режисера Даррена Аронофскі Чорний Лебідь (Black Swan) відкриє шістдесят сьомий щорічний Венеціанський кінофестиваль, який відбудеться з 1 по 11 вересня 2010 року. Про це повідомляє Корреспондент.

Чорний Лебідь - психологічний трилер, він розповідає про суперництво двох балерин, танцюючих у трупі New York City Ballet. У фільмі зіграли Наталі Портман, Вайнона Райдер і Венсан Кассель. Фільм увійде до конкурсної програми фестивалю.

Повний список конкурсних фільмів буде оголошено 29 липня, але вже зараз відомо, що від Італії на Золотого лева будуть претендувати чотири фільми: Ми вірили (Noi credevamo) Маріо Мартоне, Пристрасть (La passione) Карло Маццакураті (Carlo Mazzacurati), Безмежна юність (Una sconfinata giovinezza) Пупі Аваті (Pupi Avati) і Самотність простих чисел (La solitudine dei numeri primi) Саверіо Костанцо (Saverio Costanzo).

Францію представлятимуть три стрічки - Ваза (Potiche) Франсуа Озона, Кілька щасливців (Happy Few) Антоні Корд`є (Antony Cordier) та Чорна Венера (Venus noir) Абделя Кешиша (Abdel Kechiche), який у 2007 році отримав у Венеції спецприз журі за Кус-кус і барабульку (La graine et le mulet).

Журі основного конкурсу очолить Квентін Тарантіно.

У рамках фестивалю відбудеться ретроспектива італійської кінокомедії (1937-1988 роки). Крім того, буде організована програма пам`яті італійського актора і режисера Вітторіо Гассмана.

У цьому році розширено призовий фонд програми Горизонти (Orizzonti), присвяченій експериментальному кіно: відтепер у ній буде не один приз, а чотири - головний, спецприз журі, плюс нагороди за короткий і середній метр.

Судити кіноноваторів буде журі на чолі з іранською художницею і режисером Ширін Нешат, яка отримала в минулому році Срібного лева за своїх Жінок без чоловіків.

Почесний приз за внесок у кіномистецтво цього року отримає китайський режисер Джон Ву (John Woo) (Рука смерті, Найманий вбивця, Круто зварені, Без обличчя, Місія нездійсненна 2).

Нагадаємо, що в 2008 році Даррен Аронофскі став переможцем 65-го Венеціанського кінофестивалю, отримавши головний приз, статуетку Золотий лев за фільм Рестлер з Міккі Рурком у головній ролі.

У 2009 році Золотий лев за кращий фільм дістався ізраїльському режисерові Самуелю Маозі, що зняв фільм Ліван. Срібний лев за кращу режисуру отримала уродженка Ірану Ширін Нешат за стрічку Жінки без чоловіків, у виробництві якого брали участь Німеччина, Франція, Австрія та Україна.