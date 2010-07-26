"Золотого Дюка" отримав російський фільм

Російський фільм "Дітям до 16." одержав "Золотого Дюка" на Одеському міжнародному кінофестивалі.

Голова журі Йос Стеллінг, пояснюючи рішення віддати головний приз фестивалю цьому фільму, заявив: "Журі судить себе через цю стірчку. Це рішення ми ухвалили одноголосно".

Режисер фільму Андрій Кавун, одержуючи нагороду, зазначив: "Одеський глядач живо дивиться і яскраво реагує, у Москві такого немає".

Фільм "Дітям до 16." також одержав приз глядацьких симпатій.

Крім того, на фестивалі кращим режисером фільму оголосили Юліуша Махульські – фільм "Колискова" (Польща). Кращою акторською роботою визнано виконавця головної ролі у фільмі "Кондитер" (Голландія) Арнуд Босий.

Спеціальні нагороди журі одержали американська комедія "Моє самогубство" і фільм "Жовтень" (Перу – Іспанія).

Нагадаємо, з 16 по 24 липня на узбережжі Чорного моря проходив перший Одеський міжнародний кінофестиваль. Основна концепція нового кінофоруму – це наявність відчуття гумору у фільмах, відібраних для участі в конкурсних і позаконкурсних програмах.

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