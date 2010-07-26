Виступ Джамали на «Новій хвилі» скасували

Запланована на 27 липня ТБ – прем`єра нової пісні Джамали It’s Me Jamala, яка повинна була відбутися в Юрмалі в рамках відкриття міжнародного вокального конкурсу «Нова хвиля 2010», скасована з невідомих причин.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі співачки.

За традицією конкурсу Джамала, як володарка гран-прі «Нової хвилі-2009», була запрошена виступити в Юрмалі як спеціальна гостя. Її виступ повинен був відкривати конкурсну програму. До відкриття «Нової хвилі» була приурочена і телевізійна прем`єра нової пісні It’s Me Jamala, яка стане першим релізом артистки після зміни команди. Не дивлячись на те, що всі деталі шоу були узгоджені й затверджені з дирекцією «Нової хвилі», за декілька днів до виступу менеджменту співачки повідомили, що її виступ на відкритті конкурсу скасований.

– Для нас це стало щонайповнішою несподіванкою. – каже Джамала. –

Ми не прагнули виступати на «Новій хвилі» цього року. Мене запросили заспівати, тому що така щорічна традиція конкурсу – торішній переможець повинен передати естафету черговим конкурсантам. З нами довго вели переговори, ми затверджували пісню, готували виступ, шили костюми. Але буквально пару днів тому моєму менеджерові подзвонив Олександр Ревзін (режисер-постановник конкурсу) і повідомив, що я не виступатиму. На питання, що послужило причиною, ми так і не почули відповіді».

Проте, Джамала все-таки відправиться в Юрмалу, оскільки раніше дала згоду виступити як провідна телевізійна версія «Нової хвилі-2010» на каналі «Україна».