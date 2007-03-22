Україна немає грошей на реставрацію замків

Львівська область просить передати до приватних рук три замки. Бюджет регіону не в силах їх утримувати - немає грошей на відновлення. Всього ж архітектурними шедеврами в Україні вважаються 70 історичних пам`ятників.

У будні - школа, на вихідні - екскурсії. У замку Старого села Юріївна - єдиний гід. Туристи приїжджають часто, але нікому їх зустріти. За пару гривень 10-річному екскурсоводові є що розповісти.

У Старому селі жили декілька українських сімей знатного роду. Вони по цеглинці зводили ці стіни, тепер з тієї ж цегли будують будинки в окрузі.

Директор Львівської картинної галереї пише сучасний літопис про замки. Найчастіше вона складається з листів, з проханням виділити гроші на реставрацію. Будівельної "швидкої допомоги" потребують близько 30 перлин замкової архітектури по всій Україні.

На всі архітектурні пам`ятники грошей не вистачає. Для більшості держава виявилася поганим господарем. Але іншого бути не може - закон забороняє продавати або віддавати замки в оренду.

Три з них Львів давно просить передати в концесію - на 49 років. "Добро" Мінбуд поки не дав, але мистецтвознавці вже виступають проти.

У сусідній Польщі замки навчилися і продавати, і передавати в оренду. Ще пару років тому там була ситуація точнісінько, як в Україні.

Двері відкриваються перед інвестором, але не закриваються перед туристами. Це головна умова, яку висуває уряд. Бізнесмени одержують замки за символічні гроші - копійки за польськими мірками. Віддають за 100 доларів, повинен вкласти мільйони.

На відновлення замку в Красичині бізнесмени вже витратили 10 мільйонів доларів. Потрібно ще 5. Небагато допомагає держава.

Відвідувачів заманюють легендою про привид - дівчину Зосю, якій не дозволили вийти заміж за коханого. Княжна викинулася з вікна. Легенда свідчить: хто побачить білу пані, того чекає велике щастя.

В українських замках легенд не менше. Справа за малим - навчитися на них заробляти. Успішні приклади є і в Україні. У Золочівському і Олеському туристи вже приносять солідний дохід - по 100 тисяч гривень на рік.

За матеріалами Подробиць