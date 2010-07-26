Дубліну присвоїли звання "Місто літератури"

Організація об`єднаних націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) надала Дубліну звання "Місто літератури", повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на заяву генерального директора ЮНЕСКО Ірини Бокової.

Столиця Ірландії стала четвертим містом, яке удостоїлося цього звання. Раніше "Містами літератури" ставали Единбург (у 2004 році), Мельбурн і Айова-Сіті (обидва – у 2008 році). На думку міністра туризму, культури і спорту Ірландії Мері Ханафін, Дублін одержав титул цілком заслужено, оскільки "він має багате літературне минуле, сучасну літературу, що енергійно розвивається, величезну кількість фестивалів і туристичних визначних пам`яток", крім того, там "народилися і творили великі письменники".

Ханафін вважає, що отримання містом цього звання сприятиме розвитку туризму і культурної сфери.

З погляду ЮНЕСКО критеріями для надання титулу "Місто літератури" є кількість і якість редакцій, видавничих будинків, бібліотек, книжкових магазинів і учбових закладів, досвід у проведенні літературних фестивалів та інших подібних заходів, "інтеграція літератури в міське середовище", а також активну участь місцевих ЗМІ в літературному житті.

Lenta.ru