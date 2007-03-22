З’явилися нові смачні “сунички”

У середу, 21 березня, у кнайп-клубі “Купідон” відбулася презентація нової детективної серії “Суничка” за участю найкращих письменниць кримінально-детективного жанру з Фінляндії та України – Леени Легтолайнен та Алли Сєрової.

Першими смачними “суничними” книжками були: детектив Леени Легтолайнен “Мідне серце” і кримінал Алли Сєрової “Подвійне дно”.

Модераторами були Ксенія Сладкевич і Метро Мацекевич.

Леена Легтолайнен – найвідоміша сучасна фінська детективістка, чиї книги перекладено 12 мовами, в тому числі й українською. Алла Сєрова –володар Гран-прі першого конкурсу “Коронація слова та автор поетичної збірки”.

Головними героями в обох авторок є жінки й на запитання, чому головний персонаж жінка, детективістки відповіли, кожна по-своєму.

Алла, наприклад, вважає, що “жінка набагато складніша, ніж чоловік, тому й цікавіша...” А Леена зазначила, що “коли вона починала писати цю книгу, то тоді ще мало хто писав про це. І взагалі цікаво писати про маргінальну жінку”.

Книги вийшли тиражем 1000 примірників – це стандартний наклад, видало Видавництво “Кальварія”.