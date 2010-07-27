Пугачова відмовилася їхати на "Нову хвилю"

Примадонна російської естради Алла Пугачова відмовилася їхати на пісенний конкурс "Нова хвиля".

Причиною став фінансовий конфлікт з продюсером Ігорем Крутим, пише "Life Showbiz".

Про те, що Пугачова не приїде до Юрмали, повідомила Крістіна Орбакайте.

"Усім шанувальникам Алли Борисівни! З мамою все добре, вона відмінно себе відчуває і чудово виглядає. Але в Юрмалу цього року вона не їде", - написала артистка у своєму інтернет-блозі.

Подейкують, що "Нова хвиля" залишилася без Примадонни через торішню образою Пугачової на Ігоря Крутого, з яким вона товаришувала близько 10 років.

"З року в рік Алла зупинялася в готелі "Балтік Біч" - це один з найдорожчих прибалтійських готелів, в якому номер коштує 4 тисячі євро на добу", - розповіли в кулуарах "Нової хвилі".

У минулому році, в розпал кризи, Пугачову акуратно попросили зменшити апетити, але вона і не думала відмовлятися від проживання у віп-апартаментах

Тоді, мабуть, вперше в житті, співачка потрапила у принизливу ситуацію - втім, організовану її ж руками. Незважаючи на договір, в якому значилося, що Алла Борисівна живе в готелі за рахунок "Нової хвилі", їй пред`явили астрономічний рахунок в 40 000 євро.

Тоді то, кажуть, Примадонна клятвено пообіцяла, що ноги її більше на фестивалі не буде.

Свого слова співачка дотрималася. Більше того, відмовившись брати участь у пісенному конкурсі в ролі співголови журі, Пугачова вирішила вколоти колишніх колег, пообіцявши, що прилетить в Юр малу, але відпочивати.

Знайомі місця Алла Борисівна відвідає 3-го серпня, а фестиваль, який вона колись називала своєї віддушиною, закінчиться 2-го серпня.

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