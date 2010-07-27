У вихідні під Києвом відбудеться Свято коваля

У «Парку Київська Русь» (с. Копачів, Обухівський район Київської області) 31 липня – 1 серпня відбудеться «Свято коваля».



Як повідомили УНІАН організатори, на свято зберуться тридцять ковалів із семи ковальських майстерень з різних міст України: «Кузня Петра», «Майстерня Росланда», Школа традиційного ковальського мистецтва, кузня «Свадар» та інші.



«Протягом двох днів ковалі будуть демонструвати своє мистецтво. Гості фестивалю побачать складний та захоплюючий процес ковальської праці. Ковалі представлять різноманітні вироби: від прикрас - до зброї. Вогонь, залізо, молот – все, що потрібно талановитим майстрам для народження шедеврів ковальського мистецтва», - розповідають організатори свята.



За їхніми словами, працюватимуть ковалі як на автентичному обладнанні, так і на сучасному.



«Для того, щоб побачити весь робочий процес, починаючи від установки устаткування, варто приїхати на 10.00, коли відкривається територія Парку», - пропонує адміністрація.

Відвідати «Свято коваля» у «Парку Київська Русь» можна буде за 30 грн. Вартість квитка для школярів, студентів та пенсіонерів – 15 грн. Для дітей до 7 років – вхід безкоштовний.

Дістатися парку можна маршруткою від ст. метро «Видубичі» (зупинка біля магазину «Фуршет»). Вартість проїзду 20 грн.







