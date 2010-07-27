В Україні вперше зберуться редемптористи з різних країн світу

9–14 серпня у Львові пройде Міжнародний з’їзд редемпториської молоді. Збереться понад півтисячі осіб з різних країн світу. Це – молоді люди віком від 16 до 25 років, які співпрацюють з чином редемптористів Римо-католицької та Української Греко–католицької церков. Покликання монахів–редемптористів – проповідницькі місії та духовне служіння серед малозабезпечених, сиріт, самотніх пристарілих людей. Головна мета події – ще глибше зрозуміти ровесників, відчути їхні потреби, сподівання, долаючи перепони, упередження, розмежування і непорозуміння між людиною і світом.

Такі зустрічі відбуваються чотири роки. В Україні – вперше! «Тендер» на проведення виборола львівська молодь на минулій у Лімеріку (Ірландія, 2007 р.).

«Така зустріч – міжкультурне спілкування молоді різних країн, об’єднаних спільною ідеєю, – говорить організатор отець Роман Лагів, УГКЦ. – Це – нагода представити нашу країну, про яку більшість учасників мало знають. Познайомити зі Львовом – архітектурною перлиною Східної Європи, де гармонійно поєднуються національні традиції євреїв, вірмен, поляків, німців, українців, австрійців… Зрештою, репрезентувати багатство і глибину східного церковного обряду».

З’їзд розпочнеться церемонією відкриття за участю архієпископа Львівського Владики Ігоря Возняка та міського голови Андрія Садового (захід відбувається за підтримки мерії Львова). Упродовж п’яти днів молоді люди ділитимуться досвідом співпраці з редемптористами, обговорюватимуть спільні проекти, молитимуться, братимуть участь у майстер–класах з українських народних співів і танців, готуватимуть представлення своїх країн у вигляді міні–вистав, матимуть екскурсії древнім містом Лева, розважатимуться на дискотеці за участю українських гуртів «ДримбаДаДзиґа» (Київ) і «П@п@ Карло» (Харків). А на завершення –– зберуться на спільну Святу Літургію в архикатедральному соборі Св. Юра.

Україну намагаються виставити як країну, «роздерту» різними конфесіями, утверджуючись монополію Російської православної церкви. Але правда в тому, що наша країна є державою міжкультурного і міжконфесійного діалогу, толерантного та дбайливого ставлення до переконань сучасника. Міжнародний з’їзд редемпториської молоді –– ще один приклад такого дієвого і цивілізованого співіснування.