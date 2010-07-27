Розпався дует Потапа і Насті Каменських

Популярний український дует Потап і Настя Каменських розпався. Виконавці тепер перейматимуться власними проектами, повідомляє Корреспондент із посиланням на інтернет-видання Карта музики.



"Просто зараз у Потапа нове музичне бачення. Ми виросли і готові до нових творчих досягнень. Ми з ним розлучилися за проектом, але не у житті. Восени планую записати пісню, на яку пізніше зніму сольний кліп", - розповіла виданню Настя Каменських.



За даними Карти музики, Каменських розпочинає сольну кар’єру, і наступного року планує випустити дебютний альбом.



Як повідомили Кореспондент.net у компанії Secret Service - інформаційному менеджерові Потапа і Насті Каменських, 25 липня на фінальному гала-концерті міжнародного телевізійного конкурсу Пісні моря у Криму співак і продюсер Потап представив свій новий проект Потап і його команда. Разом з новою командою Потап виконав пісні Море піниться і Літо.



Нагадаємо, що 17 березня 2010 року на Кореспондент.net відбувся чат з Потапом і Настею Каменських. Відповідаючи на запитання інтернет-користувачів, артисти багато жартували, розповіли про комерційний успіх гурту, торкнулися тем української політики, мовного питання, гомосексуалізму, і попросили фанатів не ставитися до їхніх слів серйозно.

