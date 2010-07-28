Перша леді Франції зніметься у новому фільмі Вуді Аллена

Перша леді Франції Карла Бруні розпочала зйомки у новому фільмі Вуді Аллена Північ у Парижі (Midnight in Paris), в якому також задіяні оскароносна актриса Маріон Котійяр і відомий американський актор Оуен Уілсон. Про це повідомляєКорреспондент.

Незважаючи на невеликий досвід роботи в кінематографі (в кіно вона грала лише одного разу - у 1994 році у фільмі Роберта Олтмена Прет-а-порте), 42-річна Бруні погодилася на роль, не роздумуючи.

За її словами, Вуді Аллен є її улюбленим режисером, і зйомкам у його фільмі вона надає великого значення. Крім того, як зізналася Бруні, "буде що потім розповідати онукам".

Північ у Парижі - 41-ий повнометражний фільм Вуді Аллена, який повинен стати першим його фільмом, повністю відзнятим у Парижі.

Це романтична комедія про родину, яка в 20-ті роки приїжджає до Франції. У центрі фільму - історія чоловіка і жінки, перебування яких в Парижі стає найважливішим періодом в їхньому житті.

***Карла Бруні - третя дружина 23-го президента Франції Ніколя Саркозі з 2 лютого 2008 року. Падчерка промисловця і композитора Альберто Бруні-Тедескі, дочка піаністки Маріси Боріні. Її сестра Валерія Бруні-Тедескі - актриса.

У 19 років почала кар`єру фотомоделі, входила до двадцятки найбільш високооплачуваних моделей світу. У 1997 році залишила подіум і зайнялася музикою.

У липні 2008 року випустила третій музичний альбом під назвою Comme si de rien n`etait (Неначе нічого не було), який розійшовся тиражем близько півмільйона примірників.